Caro Mentana | stavolta hai toppato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Non sono mai stato un grande sostenitore del premier Giuseppe Conte ma il discorso fatto venerdì scorso mi è sembrato abbastanza doveroso. Giusto soprattutto nella parte in cui contrastava con fermezza le fake news e lo sciacallaggio politico da parte dei soliti Salvini e Meloni sul Mes. Il Presidente Conte, con l’unica pecca di aver sbagliato un pochino la ricostruzione della nascita del Mes, ha detto in modo netto ciò che doveva essere detto ai due bulletti politici. In un momento in cui la Nazione è alle prese con una situazione drammatica non è tollerabile che per la solita speculazione si avvelenino continuamente i pozzi e si fomentino le debolezze dei cittadini. Per questo in tale situazione Conte mi è piaciuto. Lo dico perché non ho veramente capito le polemiche inutili sollevate da Enrico. E come se non bastasse, ...