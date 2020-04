Carnevali a 360° | «Spadafora ha fatto delle uscite poco brillanti Sulla ripresa…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 aprile 2020) Giovanniha parlato a 360° ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le parole del dirigente del Sassuolo L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha parlato ai microfoni di TMW Radio commentando a tutto tondo la situazione del nostro calcio. Queste le parole riportate da Sassuolonews.net.– «Alcunenon sono state. E’ entrato nel mondo dello sport dae le competenze sono determinanti e chi deve governare e decidere deve avere le competenze giuste ma non mi meraviglio tanto perché in politica vediamo che le cose non sono chiare. Dobbiamo avere le idee chiare, in qualsiasi lavoro, sapere se ce la possiamo fare e se non ci riesci devi fermarti. Magari questo problema del virus ci può aiutare a vedere le cose in maniera differente perché anche noi che gestiamo le società di ...