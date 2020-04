Cannes 2020 slitta ancora | “Impossibile tenerlo nella forma originale | valutiamo altre

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Ilnon vedrà il Festival disvoltosuatradizionale: come riferito in un comunicato della direzione, la kermesse cinematografica francese non si terrà a luglio come annunciato ma slitterà ulteriormente. Forse in unaalternativa: "Quando la crisi sanitaria passerà bisognerà dimostrare l'importanza del cinema".