Calciomercato Napoli, per l’attacco il nuovo obiettivo è Diego Costa (Di martedì 14 aprile 2020) Calciomercato Napoli: secondo fonti spagnole, gli azzurri sarebbero nel novero delle squadre a caccia dell’attaccante dell’Atletico Madrid. Calciomercato Napoli Diego Costa sembra destinato a lasciare nuovamente l’Atletico Madrid e nel suo futuro potrebbe esserci l’Italia. Secondo il “Mundo Deportivo”, Napoli e Roma sarebbero sulle tracce del 31enne attaccante ispano-brasiliano, che continua ad avere estimatori anche in Cina. Fra l’altro, proprio fra gli azzurri, potrebbe esserci il suo sostituto alla corte di Simeone: Arkadiusz Milik e’ fra gli attaccanti sotto esame da parte dei colchoneros, oltre ai vari Rodrigo Moreno ed Edinson Cavani a lungo inseguiti a gennaio, e Alfredo Morelos, 23enne punta colombiana dei Rangers. L'articolo Calciomercato Napoli, per l’attacco il nuovo obiettivo è Diego Costa proviene da 2A News. ... Leggi su 2anews Calciomercato Napoli - rinnovo Insigne : accordo fino al 2025 - le cifre

