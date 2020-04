Calciomercato Bologna, quattro nomi per la difesa: Lyanco il preferito (Di martedì 14 aprile 2020) Il club rossoblù è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. Nel mirino Lyanco, Marchizza, Cistana ed Erlic Il Bologna di Sinisa Mihajlovic pensa a un nuovo rinforzo per la difesa in vista della prossima annata. Il sogno dei granata, scrive il Corriere dello Sport, è Lyanco, difensore del Toro che ha già vestito la maglia del Bologna: se dovesse esserci uno spiraglio, i rossoblù ci proveranno. Le alternative però non mancano. Ai felsinei piacciono Martin Erlic (Spezia) e Riccardo Marchizza (Sassuolo, in prestito allo Spezia) ma anche Andrea Cistana, difensore centrale del Brescia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato - la Juve fissa il prezzo di de Ligt. Il Torino attivo - croato al Bologna e derby Genoa-Sampdoria

Calciomercato - Ibra-Bologna - ecco perchè si può. Inter - ritorna Cancelo? Juve - tripla cessione

Calciomercato Bologna - rinforzo in difesa cercasi : piace Erlic proposto Hoedt (Di martedì 14 aprile 2020) Il club rossoblù è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. Nel mirino, Marchizza, Cistana ed Erlic Ildi Sinisa Mihajlovic pensa a un nuovo rinforzo per lain vista della prossima annata. Il sogno dei granata, scrive il Corriere dello Sport, è, difensore del Toro che ha già vestito la maglia del: se dovesse esserci uno spiraglio, i rossoblù ci proveranno. Le alternative però non mancano. Ai felsinei piacciono Martin Erlic (Spezia) e Riccardo Marchizza (Sassuolo, in prestito allo Spezia) ma anche Andrea Cistana, difensore centrale del Brescia. Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : ??Il preparatore del #Bologna spiega le tempistiche tra allenamenti e ripresa del campionato - DamianoTrezza : #Bologna: #Medel ai saluti. Il centrocampista pronto a tornare in #Cile. #Calciomercato #seriea - calciomercatoit : ??? #Bologna, Medel ai saluti. L'annuncio dal Cile: 'Pronto a tornare in patria'. ?? #CMITmercato ??? #restiamoacasa - Fantacalcio : Medel - Bologna, siamo ai saluti: 'Il mio ritorno in Cile è vicino' - zazoomblog : Calciomercato la Juve fissa il prezzo di de Ligt. Il Torino attivo croato al Bologna e derby Genoa-Sampdoria -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Calciomercato Bologna, quattro nomi per la difesa: Lyanco il preferito Calcio News 24 Calciomercato Bologna, quattro nomi per la difesa: Lyanco il preferito

Il club rossoblù è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. Nel mirino Lyanco, Marchizza, Cistana ed Erlic Il Bologna di Sinisa Mihajlovic pensa a un nuovo rinforzo per la ...

Coronavirus Emilia Romagna, calano i nuovi morti. Turismo, cosa cambierà

Bologna, 14 aprile 2020 - Erano 20.440 ieri i casi di positività al Coronavirus ... “Rilanceremo gli investimenti pubblici e la riqualificazione delle strutture private per dotarle del sostegno ...

Il club rossoblù è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. Nel mirino Lyanco, Marchizza, Cistana ed Erlic Il Bologna di Sinisa Mihajlovic pensa a un nuovo rinforzo per la ...Bologna, 14 aprile 2020 - Erano 20.440 ieri i casi di positività al Coronavirus ... “Rilanceremo gli investimenti pubblici e la riqualificazione delle strutture private per dotarle del sostegno ...