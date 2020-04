Calciomercato Atalanta, tre centrocampisti nel mirino (Di martedì 14 aprile 2020) Calciomercato Atalanta, tre centrocampisti nel mirino del club nerazzurro. La mediana del futuro parlerà francese? Un futuro tutto francese per il centrocampo dell’Atalanta? Forse sì. Il club nerazzurro – come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport – ha messo gli occhi su tre talenti della Ligue 1, campionato francese. Gli orobici proveranno a muoversi per Fofana, Sangaré e Sissoko, calciatori che militano in Francia. Tre profili differenti, ma che potrebbero far comodo a Gian Piero Gasperini. A centrocampo, infatti, la coperta nerazzurra è abbastanza corta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Atalanta - De la Vega per il dopo Ilicic

Calciomercato Atalanta, tre centrocampisti nel mirino del club nerazzurro. La mediana del futuro parlerà francese? Un futuro tutto francese per il centrocampo dell’Atalanta? Forse sì. Il club ...

Napoli e Milan potrebbero mettere in piedi un importante scambio nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riferito dalla redazione di Tuttosport ... Tra i questi, uno dei nomi possibili ...

