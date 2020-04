Calcio, la Premier League vuole riprendere a giocare entro metà giugno (Di martedì 14 aprile 2020) Secondo quanto scritto da RaiSport, la Premier League, il massimo campionato inglese di Calcio, sarebbe intenzionata a tornare in campo entro la prima metà di giugno, iniziando gli allenamenti a metà maggio. La ripresa del campionato ovviamente avverrebbe a porte chiuse e la conclusione arriverebbe entro fine luglio. Secondo questa ipotesi gli allenamenti individuali dei calciatori potranno riprendere dal 4 maggio, per essere in buona forma per la ripresa degli allenamenti di tutti i club. Alla ripresa tutti i calciatori dovranno essere reperibili entro 48 ore e non si potranno programmare vacanze fuori dal Regno Unito tra giugno e luglio. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: ... Leggi su oasport Calciomercato Napoli : il sostituto di Milik arriva dalla Premier League

