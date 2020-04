Burioni: “Infettare volontari vaccinati: così riduciamo sperimentazione da un anno a pochi mesi” (Di martedì 14 aprile 2020) Burioni. Si prendono delle persone giovani, persone che non dovrebbero soffrire grande danno dall’infezione, si vaccinano e poi si prova a infettarle. Se questo venisse eticamente accettato noi potremmo ridurre quell’anno a pochi mesi: così il virologo Roberto Burioni spiega i passi avanti fatti in questi mesi dalla scienza in merito a un vaccino contro il Covid-19 e parla della fase 2. Il virologo Roberto Burioni interviene alla trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, e parla degli strumenti necessari per poter entrare in sicurezza nella fase 2, quella di graduale riapertura del Paese. “Quello che noi stiamo imparando da questo virus è che la contagiosità è molto superiore a quella che pensavamo e molta viene da persone che non hanno sintomi quindi tutti dobbiamo considerarci malati, tutti potremmo essere infettivi”, afferma ... Leggi su limemagazine.eu Burioni : “Infettare volontari vaccinati : così riduciamo sperimentazione da un anno a pochi mesi”

