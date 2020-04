Buongiorno dalla Borsa 14 aprile 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Tele) – Scambi in ribasso per ladi New York, che accusa una flessione dell’1,39% sul Dow Jones; al contrario, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 8.332,74 punti. Ottima la prestazione del Nikkei 225 (+3,13%); in ribasso l’indice cinese (-0,73%). Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista. Ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dell’1,32%; nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità; guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,58%. Buona la performance a Milano del comparto sanitario, che riporta un +3,83% sul precedente. Rialzo per Pierrel, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,84%. È previsto domani dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base ...