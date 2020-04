Bozza di accordo Quadro Governo-Regioni per il recepimento delle direttive nazionali post

Leggi su bufale

(Di martedì 14 aprile 2020) L’infodemia haforme assai insidiose. A volte confinanti coi più perversi meccanismi mentali che sono costati all’italiano medio l’accusa di essere facilmente penetrabile dalle bufale. Ricorderete tutti la tristissima saga della Catena di S. Antonio priva di alcuna fonte che fissava, in modo del tutto arbitrario, un calendarioattività produttive da riprendersi. Catena dapprima manifestata nella forma di un elenco di attività produttive da riaprirsi, poi in una finta comunicazione istituzionale con l’identico contenuto copincollato su carta intestata a imitazione di una direttiva ministeriale, e, per finire, in un’ultima e finale forma che ricalcando il contenuto, millantava di contenere “IPOTESIparti sociali” punteggiate dell’equivalente bufalaro del “Pensiero mio” apo in calce alle ...