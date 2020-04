Bortolo Mutti | «Ripresa Serie A? Ognuno pensa al proprio orticello…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 aprile 2020)ha rilasciato una lunga intervista ai nostri microfoni: queste le parole sulla possibiledellaha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le parole dell’ex tecnico di Napoli e Palermo sulla possibiledellaA. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE Lotito voleva che la Lazio tornasse ad allenarsi al più presto possibile. Che idea si è fatto sulla vicenda? «ha i suoi interessi e orticelli da coltivare. A volte è condivisibile a volte meno, ci vorrebbe buon senso e la cosa deve essere gestita preservando la salute dei giocatori e dei collaboratori. Devi garantire a tutti la stessa fase di tranquillità operativa». A proposito di orticelli, crede che il non voler tornare a giocare da parte di Cellino e Ferrero sia dovuto alla paura di ...