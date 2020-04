Bortolo Mutti | «Ripresa? Le motivazioni non mancheranno Su Gattuso…» – ESCLUSIVA

(Di martedì 14 aprile 2020)ha parlato inai nostri microfoni commentando i temi caldi del nostro calcio. Le parole dell’ex tecnico dell’Atalantaha parlato inai microfoni di Calcionews24.com. L’ex tecnico, tra le altre, di Napoli, Palermo e Atalanta ha commentato i temi caldi legati al nostro calcio dedicando un pensiero alla sua Bergamo, città che ha pagato più di tutte l’emergenza Coronavirus. Mister intanto come sta? «Per fortuna bene, con tutti i casini che ci sono in zona e nel paese (in Val Cavallina ndr)…speriamo che questa emergenza finisca il più in fretta possibile». La situazione sta migliorando a Bergamo dopo settimane a dir poco difficili? «I numeri sono abbastanza confortanti e si sentono meno ambulanze. Sono 3-4 giorni che la situazione sembra stia piano piano rientrando. ...

