Bortolo Mutti | «Coronavirus? Sono state fatte delle valutazioni con leggerezza»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 aprile 2020)ha rilasciato una lunga intervista ai nostri microfoni: queste le sue parole sull’emergenzain Italiaha rilasciato una lunga intervista ai nostri microfoni, queste le parole dell’ex tecnico dell’Atalanta sull’emergenzain Italia. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE Lei crede che il virus sia stato sottovalutato in Italia e ci si poteva fermare prima a livello sia di sport che di attività generali? «Sicuramentecon, senza la tempistica e la decisionalità che ci volevano. Purtroppo siamo stati impreparati tutti, a livello politico e sanitario. Reperire le mascherine, le bombole d’ossigeno e i respiratori è stato difficilissimo. Poi, per carità, gli sforzi fattistati disumani: a dottori e infermieri va ...