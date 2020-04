Bonus 800 euro | chi ne avrà diritto? Come funziona? Il sostegno per i lavoratori

Leggi su oasport

(Di martedì 14 aprile 2020) Moltiautonomi stanno ancora aspettando ildi 600che il Governo ha previsto per fronteggiare questo momento di emergenza. Circa 5 milioni di italiani con partita IVA e iscritti all’INPS avevano ildi beneficiare di questoeconomico, sono state effettuate ben 4 milioni di richieste e praticamente nessuna è ancora stata evasa. Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia, ha ribadito che entro venerdì 17 aprile verranno effettuati tutti i bonifici previsti e così tanti italiani potranno respirare un po’ di ossigeno in questa situazione così complicata in cui la crisi economica si sta già facendo sentire. In attesa dei bonifici che si riferiscono aldel mese di marzo, si sta già pensando a quali saranno gli aiuti per il mese di aprile e ne ha recentemente parlato anche Nunzia Catalfo, ...