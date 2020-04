Bonus 600 euro entro venerdì, Gualtieri annuncia: “Da domani 1,8 milioni agli autonomi” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Oggi mercoledì 15 aprile è il giorno buono per ricevere il Bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi. Dopo i problemi nell’avanzare la domanda e i relativi ritardi i pagamenti sono stati sbloccati e 1,8 milioni di euro saranno erogati dalla giornata di mercoledì fino a venerdì. A confermarlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nel corso della puntata di Porta a Porta: “Sono in corso i pagamenti e già domani mattina quasi due milioni di autonomi troveranno nel loro conto corrente i 600 euro ed entro venerdì tutti i pagamenti saranno ultimati”. “Prestiti garantiti per le piccole imprese” Lo stesso Gualtieri ha annunciato poi novità per qua15nto riguarda le piccole imprese che potranno richiedere un prestito garantito al 100% fino a 25.000 euro: “Oggi abbiamo avuto ... Leggi su italiasera SPID : come ottenere l’identità digitale per richiedere il bonus di 600 euro

Più della metà degli avvocati italiani ha chiesto il bonus da 600 euro del Governo

