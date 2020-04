Bollettino Spallanzani 14 aprile | 166 ricoveri e 23 pazienti in terapia intensiva

(Di martedì 14 aprile 2020) Ildell'ospedale Lazzarodi oggi, martedì 14, registra 166e 23in, che necessitano di supporto respiratorio. Idimessi stamattina sono 267. Ieri tre piccolisono stati ricoverati al Bambino Gesù che in totale ne conta 13.

ultimenotizie : 'I pazienti #Covid19 positivi sono in totale 166. Di questi, 23 necessitano di supporto respiratorio'.: si legge ne… - leggoit : Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: «166 positivi ricoverati, 23 necessitano di supporto respirato… - 19Coronavirus : Coronavirus Italy Coronavirus, allo Spallanzani sono 23 i pazienti con supporto respiratorio: il bollettino odierno… - amaniero : @cla7712 @siceid @AnonimaFrancese @SaluteLazio @INMISpallanzani @ConsiglioLazio @MinisteroSalute @RegioneLazio… - VoceGiallorossa : ?? Il bollettino dello @INMISpallanzani: 166 positivi, 23 necessitano supporto respiratorio. 267 i pazienti dimessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Spallanzani

Coronavirus Il bollettino sanitario dell'Ospedale Spallanzani di Roma comunica che: «i pazienti Covid-19 positivi sono oggi in totale 166. Di questi 23 necessitano di supporto respiratorio. In ...Il bollettino dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, martedì 14 aprile, registra 166 ricoveri e 23 pazienti in terapia intensiva, che necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi ...