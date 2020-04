Bollettino del 14 aprile: +675 casi, ricoveri in calo (terapia intensiva -2.3%) (Di martedì 14 aprile 2020) Sono 104.291 i casi attuali di positività al coronavirus, in Italia, +675 in 24 ore (dai +1.363 di ieri) secondo il Bollettino della Protezione civile di oggi 14 aprile 2020.Rispetto a ieri si registrano anche 602 nuovi decessi che portano il totale dei pazienti morti con il Covid-19 a 21.067 da inizio emergenza. I ricoveri di pazienti sintomatici sono in leggero calo, pari a 28.011 (-12), mentre in isolamento domiciliare ci sono ad oggi 73.094 persone. Il numero dei ricoveri in terapia intensiva si conferma in flessione: sono 3.186, cioè -74 (-2,3%). I guariti di oggi sono 1.695, 37.130 in tutto dall’inizio dell’epidemia. I casi complessivi nel in Italia salgono a 162.488.(in aggiornamento)Bollettino del 14 aprile: +675 casi, ricoveri in calo (terapia intensiva -2.3%) é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 18:46 ... Leggi su blogo Il bollettino del 14 aprile spiegato : ecco perché i dati sono peggiorati - nonostante il picco

Coronavirus - il bollettino del 14 aprile 2020 : altri 602 morti - contagi mai così bassi dal 13 marzo

Coronavirus - il bollettino delle 18 : aumentano ancora i guariti (Di martedì 14 aprile 2020) Sono 104.291 iattuali di positività al coronavirus, in Italia,in 24 ore (dai +1.363 di ieri) secondo ildella Protezione civile di oggi 142020.Rispetto a ieri si registrano anche 602 nuovi decessi che portano il totale dei pazienti morti con il Covid-19 a 21.067 da inizio emergenza. Idi pazienti sintomatici sono in leggero, pari a 28.011 (-12), mentre in isolamento domiciliare ci sono ad oggi 73.094 persone. Il numero deiinsi conferma in flessione: sono 3.186, cioè -74 (-2,3%). I guariti di oggi sono 1.695, 37.130 in tutto dall’inizio dell’epidemia. Icomplessivi nel in Italia salgono a 162.488.(in aggiornamento)del 14in-2.3%) é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 18:46 ...

Corriere : Rallentano i contagi, non i morti. Le vittime superano quota 20mila. Il bollettino del 13 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 162.488 casi positivi e 21.067 morti. Terapie intensive, -2.3%. Il bollettino del 14 aprile - TgLa7 : #coronavirus Il bollettino della #ProtezioneCIvile del 14 aprile 2020: Casi totali : 162.488 (+2.972) Casi attuali… - tazio_c : RT @fanpage: Ecco perché i dati di oggi non sono affatto positivi #COVID19 - iflickerman : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, 162.488 casi positivi e 21.067 morti. Terapie intensive, -2.3%. Il bollettino del 14 aprile https://t.… -