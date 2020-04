Blitz della polizia nel campo nudisti in Repubblica Ceca | tutti senza mascherina Il

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Un caso clamoroso, ed assai curioso, che arriva direttamente dalla, che come l'Italia è alle prese con il coronavirus ma dove vigono leggi assai differenti. Un caso di cui dà conto Business Insider nella sua versione italiana e che riguarda unnella piccola città di Lázne Bohdanec, a est di Praga: un gruppo di persone, rigorosamentevestiti, si stava godendo il sole all'interno del parco. Mamascherine né osservando le distanze di sicurezza: queste le due ragioni per le quali laè stata costretta ad intervenire. Strepitoso il successivo resoconto degli agenti: "Sfortunatamente, molti dei cittadini che prendevano il sole erano riuniti in grandi gruppi e alcuni non indossavano maschere per il viso – hanno spiegato fonti–. I cittadini possono esserevestiti in ...