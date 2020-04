Black Widow: Kevin Smith spiega perché il film non verrà lanciato su Disney+ (Di martedì 14 aprile 2020) Lo sceneggiatore e regista Kevin Smith spiega perché è improbabile che Black Widow o qualsiasi film dell'MCU in uscita venga lanciato direttamente tramite Disney+. Il regista e sceneggiatore Kevin Smith ha spiegato nel suo podcast perché, secondo lui, Black Widow e altri film dell'universo Marvel in uscita non possono essere lanciati tramite la piattaforma streaming Disney+. Prima che la release di Black Widow venisse spostata al prossimo novembre, alcuni hanno ventilato la possibilità di una distribuzione direttamente in digitale su Disney+. Per Kevin Smith una scelta del genere non avrebbe alcun senso come spiega nel suo podcast FatMan Beyond LIVE!: "Penso che rilasciare Artemis Fowl direttamente in streaming sia una mossa intelligente. Non credo però che accadrà mai una cosa del genere con un ... Leggi su movieplayer Avengers : Endgame - svelata la versione alternativa della morte di Black Widow! (VIDEO)

Black Widow : Scarlett Johansson e Florence Pugh pronte all'azione nelle nuove foto

