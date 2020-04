Binaghi: il tennis non è il calcio, può ripartire subito. Torneremo agli anni di Pietrangeli (Di martedì 14 aprile 2020) Il tennis non è il calcio. Uno sta di qua, e l’avversario dall’altro lato della rete, a 20 metri e passa. Non c’è contatto. Il tennis “è lo sport più sicuro dal punto di vista sanitario: non possono trattarci come le discipline di squadra, di contatto o indoor. Il tennis può e deve ripartire appena possibile: ci basta una settimana di preavviso”. Angelo Binaghi, intervistato dal Corriere della Sera, vede il tennis come lo sport del prossimo futuro, basta riportarlo alla sobrietà organizzativa del passato: “Dovremo essere duttili e innovativi perché per uno o due anni nulla sarà come prima. I giocatori si raccatteranno palle e asciugamani e non potranno portarsi dietro il clan: si tornerà agli anni di Pietrangeli, atleta e coach. Il pubblico entrerà e ... Leggi su ilnapolista Tennis - Angelo Binaghi : “Contiamo di riprogrammare gli Internazionali d’Italia quest’anno”

Tennis - lettera del presidente Binaghi : “Dalla FIT 3 milioni di euro per i circoli e i giovani” (Di martedì 14 aprile 2020) Ilnon è il. Uno sta di qua, e l’avversario dall’altro lato della rete, a 20 metri e passa. Non c’è contatto. Il“è lo sport più sicuro dal punto di vista sanitario: non possono trattarci come le discipline di squadra, di contatto o indoor. Ilpuò e deveappena possibile: ci basta una settimana di preavviso”. Angelo, intervistato dal Corriere della Sera, vede ilcome lo sport del prossimo futuro, basta riportarlo alla sobrietà organizzativa del passato: “Dovremo essere duttili e innovativi perché per uno o duenulla sarà come prima. I giocatori si raccatteranno palle e asciugamani e non potranno portarsi dietro il clan: si torneràdi Pietrangeli, atleta e coach. Il pubblico entrerà e ...

SkySport : Binaghi: 'Due piani per giocare gli Internazionali d'Italia. Accetto anche porte chiuse' - ElBuffi82 : Ho letto l'intervista a Binaghi sul Corriere e penso anch'io che il tennis potrebbe essere il primo sport a riprend… - OA_Sport : Tennis, Angelo Binaghi: “Internazionali d’Italia in autunno, anche a porte chiuse. Siamo lo sport più sicuro, dobbi… - napolista : Binaghi: il tennis non è il calcio, può ripartire subito. Torneremo agli anni di Pietrangeli Il Presidente della Fe… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Tennis, Binaghi: 'Si deve fare una differenziazione tra sport in cui non c'è contatto, rispetto a sport… -