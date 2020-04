Biglietti Barcellona-Napoli: da oggi sarà effettuato il rimborso ai tifosi (Di martedì 14 aprile 2020) Il Napoli informa i propri tifosi che da oggi sarà effettuato il rimborso dei Biglietti acquistati per il settore ospiti del Camp Nou Con una nota ufficiale il Napoli ha informato i propri tifosi che da oggi saranno effettuati i rimborsi, a chi ha fatto richiesta, per i Biglietti precedentemente acquistati validi per Barcellona-Napoli. Il match non si è giocato per l’emergenza Coronavirus. «La SSC Napoli informa i propri tifosi che hanno effettuato regolare richiesta di rimborso per i Biglietti del Settore Ospiti di Barcellona-Napoli attraverso la procedura online presente nei giorni scorsi sul sito ufficiale del Club, che, come comunicato da Ticket One, a far data da oggi 14 aprile ed entro 30 giorni, sarà accreditato l’importo precedentemente versato» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Barcellona-Napoli - da oggi via al rimborso dei biglietti per il settore ospiti

Biglietti Barcellona-Napoli - il commento di Alessandro Formisano : “Siamo oltre il 60-70% di richieste di rimborso”

Barcellona-Napoli - rimborso dei biglietti possibile fino al 3 aprile (Di martedì 14 aprile 2020) Ilinforma i propriche dasaràildeiacquistati per il settore ospiti del Camp Nou Con una nota ufficiale ilha informato i propriche dasaranno effettuati i rimborsi, a chi ha fatto richiesta, per iprecedentemente acquistati validi per. Il match non si è giocato per l’emergenza Coronavirus. «La SSCinforma i propriche hannoregolare richiesta diper idel Settore Ospiti diattraverso la procedura online presente nei giorni scorsi sul sito ufficiale del Club, che, come comunicato da Ticket One, a far data da14 aprile ed entro 30 giorni, sarà accreditato l’importo precedentemente versato» Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : Da oggi i rimborsi dei biglietti per il settore ospiti di Barcellona-Napoli - zazoomblog : Biglietti Barcellona-Napoli: da oggi sarà effettuato il rimborso ai tifosi - #Biglietti #Barcellona-Napoli: - sportli26181512 : #Notizie #Barcellona Barcellona-Napoli, via al rimborso biglietti per il settore ospiti: Barcellona-Napoli rimborso… - NCN_it : UFFICIALE – BARCELLONA-NAPOLI, RIMBORSO BIGLIETTI DA OGGI A TRENTA GIORNI #BarcellonaNapoli #BARNAP #operazioni… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Comunicato ufficiale @sscnapoli: da oggi i rimborsi dei biglietti per il settore ospiti di #Barcellona-#Napoli ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti Barcellona Biglietti Barcellona-Napoli: da oggi sarà effettuato il rimborso ai tifosi Calcio News 24 Barcellona-Napoli, novità dell'ultim'ora sui rimborsi: la nota del club

Anche Barcellona-Napoli non si è giocata ed arrivano notizie fresche sul rimborso dei tagliandi per i tifosi. Come riporta il club azzurro, attraverso una nota ufficiale, apparsa sul sito societario: ...

Biglietti Barcellona-Napoli: da oggi sarà effettuato il rimborso ai tifosi

per i biglietti precedentemente acquistati validi per Barcellona-Napoli. Il match non si è giocato per l’emergenza Coronavirus. «La SSC Napoli informa i propri tifosi che hanno effettuato regolare ...

Anche Barcellona-Napoli non si è giocata ed arrivano notizie fresche sul rimborso dei tagliandi per i tifosi. Come riporta il club azzurro, attraverso una nota ufficiale, apparsa sul sito societario: ...per i biglietti precedentemente acquistati validi per Barcellona-Napoli. Il match non si è giocato per l’emergenza Coronavirus. «La SSC Napoli informa i propri tifosi che hanno effettuato regolare ...