Benedetta Rossi offesa e insultata su Twitter: scende in campo suo marito e asfalta gli haters (Di martedì 14 aprile 2020) Tra gli argomenti hot di questa giornata post abbuffate pasquali, troverete su Twitter il nome di Benedetta Rossi. Il motivo? Non una super ricetta ma un piccolo caso scoppiato poche ore fa quando una “persona” ha deciso di iniziare a insultare l’amatissima food blogger. Chi segue Benedetta Rossi sa bene che lei ama molto i social ma usa soprattutto Instagram e poco Twitter. Ma questo non ha impedito a suo marito, che collabora con lei da anni ormai, di scoprire che qualcuno l’aveva pesantemente offesa, e di rispondere quindi per le rime. Pochi minuti fa Marco e Benedetta hanno spiegato sui loro social quello che è successo. La food blogger ha voluto precisare che non è stata lei a rispondere agli haters ma lo ha fatto suo marito, anche se lei chiaramente approva quanto fatto dal buon Marco. Ma andiamo per gradi e scopriamo che cosa è ... Leggi su ultimenotizieflash Benedetta Rossi Vs utenti Twitter/ "Colti? Alla faccia del ca*zo - bulli frustrati"

Benedetta Rossi attaccata sui social : “Orrenda come personaggio e fa cose da ultra cessa”. Lei risponde a tono : ecco cos’è successo

