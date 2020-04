Bellanova | ‘Regolarizziamo 600 000 clandestini’

Leggi su newsmondo

(Di martedì 14 aprile 2020) La Ministra dell’Agricoltura Teresain una lettera al Foglio: Regolarizziamo seicentomila clandestini. Con una lettera inviata al Foglio, la Ministra dell’Agricoltura Teresarilancia l’ipotesi di mettere in regola 600.000 clandestini. La proposta era stata avanzata da Luciano Capone e Carlo Stagnaro per tutelare gli immigrati, che soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria sono senza tutele. Teresa, ‘Regolarizziamo 600.000 clandestini’ “Basta ipocrisia. E testa sotto la sabbia. É la mia risposta alla domanda di Carlo Stagnaro e Luciano Capone nella riflessione su quei ’600 mila clandestini da regolarizzare per far ripartire l’economia italiana’”, scrive Teresanella lettera inviata al Foglio. “Niente clandestini grazie a… Salvini. Per ...