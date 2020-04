Beautiful, Una Vita e Il Segreto: cosa succede martedì 14 aprile 2020, anticipazioni (Di martedì 14 aprile 2020) Che cosa succede oggi, martedì 14 aprile 2020, a Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap in onda su Canale 5?Scopriamolo insieme grazie alle anticipazioni…Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, Francesco Wolf a Tv Soap: “Franco è molto insicuro, per questo è geloso di Paola”Beautiful, news: Zoe parte per Londra ma chiede a Xander di aggiornarla su Hope A Los Angeles, Wyatt (Darin Brooks) – seppur sotto shock dalla possibile stretta parentela con Flo (Katrina Bowden) – ha rivelato a Shauna (Denise Richards), Bill (Don Diamont) e Quinn (Rena Sofer) che lui e la ragazza stavano attendendo i risultati di un’analisi genealogica informatica. Flo intanto, incapace di liberarsi dal fatto di aver recitato la parte di madre biologica di Beth/Phoebe, si è trovata a disagio quando Hope (Annika Noelle) ha ... Leggi su tvsoap Beautiful - Il Segreto e Una Vita : anticipazioni 13 aprile 2020

Beautiful Anticipazioni 14 aprile 2020 : Wyatt prega che il Test del DNA smentisca l'ipotesi di Bill e Shauna

