Beautiful | anticipazioni Usa | Brooke contro il bugiardo Ridge

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 14 aprile 2020) Ledelle puntate americane disvelano che trala crisi si farà sempre più evidente, in quanto la Logan vorrà spedire in prigione Thomas per aver ucciso Emma e non solo.inoltre scoprirà che suo marito ha stretto un accordo con Flo per salvare suo figlio., spoiler americani:vuole allontanare Douglas da Thomas L’unico obiettivo disarà quello di eliminare Thomas dalla vita di Hope e da tutti coloro che le stanno in, ora che il segreto su Beth è stato svelato. Tuttavia, le cose si riveleranno più difficili del previsto per via della posizione di, deciso invece a difendere suo figlio. Nelle puntate diche vedremo su Canale 5 tra diversi mesi,farà presente ad Hope che se non riuscirà a far incarcerare Thomas, penserà ...