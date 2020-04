Beautiful Anticipazioni puntata 15 Aprile 2020

Leggi su anticipazioni

(Di martedì 14 aprile 2020)Mercoledì 15– Shauna affronta Brooke: Shauna viene a sapere da Bill che il suo Storm è morto in circostanze drammatiche. Per questa ragione si reca da Brooke per capire se è morto per qualche malattia grave. La donna è molto sorpresa dalle sue domande soprattutto perchè è passato molto tempo. In siffatto contesto Brooke trova di cattivo gusto la sua richiesta di verità che arriva in un momento in cui invece si dovrebbe pensare a tutt’altro. Shauna legge dell’avversione nelle parole di Brooke e ne ignora il motivo. Successivamente Flo resta un pò di tempo sola con Hope e inizia a farle il suo discorso. Secondo lei è arrivato il momento che la sua acquisita cugina sappia bene cosa sia accaduto alla sua bambina, pur sapendo che le sue parole creeranno una voragine nella ...