Beautiful | anticipazioni americane + puntate italiane 20-26 aprile

(Di martedì 14 aprile 2020)settimana prossima e tramecontinua ad andare in onda dal lunedì alla domenica pomeriggio su Canale5. Ledidella prossima settimana annunciano diversi colpi di scena. Segnali di crisi tra Liam e Hope. La ragazza è euforica da quando ha scoperto che Flo è sua cugina. Liam non riesce a capire il suo entusiasmo. Nelle nuovediFlo racconterà alla madre Shauna cos’è successo al momento del parto di Hope. Ammette di essere devastata dai sensi di colpa. Flo e la mamma, però, concordano su una questione: devono raccontare la verità a Hope e Liam. Ledisvelano che Ridge ricorderà al figlio Thomas che Hope è sposata, non deve intromettersi nel suo rapporto con Liam ma il ragazzo vuole riconquistare la ...