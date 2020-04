Basta paternali: così Milano sta affogando in un sacrificio che rischia di essere senza senso (Di martedì 14 aprile 2020) C’è troppa gente in giro? Parliamone. Tra le persone fermate dalla forza pubblica nel giorno di Pasquetta, c’era anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi. “Ieri mattina mi sono recato a piedi a casa di mio fratello Riccardo, che abita in un’area boschiva di Albavilla a 500 metri dalla mia abitazione”, ha commentato l’esponente di Forza Italia. Fermi ha aggiunto “dovevo consegnargli un medicinale di cui aveva necessità e occorrenza e di cui io, a differenza sua, avevo disponibilità in casa. Durante il tragitto di rientro sono stato fermato nei pressi del mio domicilio da due agenti della Guardia di finanza a cui ho prontamente fornito la versione dei fatti”, Il Corriere della Sera attribuisce a Fermi anche un altro commento: “Non si può? Ci vuole un po’ di buon ... Leggi su tpi (Di martedì 14 aprile 2020) C’è troppa gente in giro? Parliamone. Tra le persone fermate dalla forza pubblica nel giorno di Pasquetta, c’era anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi. “Ieri mattina mi sono recato a piedi a casa di mio fratello Riccardo, che abita in un’area boschiva di Albavilla a 500 metri dalla mia abitazione”, ha commentato l’esponente di Forza Italia. Fermi ha aggiunto “dovevo consegnargli un medicinale di cui aveva necessità e occorrenza e di cui io, a differenza sua, avevo disponibilità in casa. Durante il tragitto di rientro sono stato fermato nei pressi del mio domicilio da due agenti della Guardia di finanza a cui ho prontamente fornito la versione dei fatti”, Il Corriere della Sera attribuisce a Fermi anche un altro commento: “Non si può? Ci vuole un po’ di buon ...

