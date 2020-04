Barbara D’Urso ovvero ‘il voyeurismo italiano’ (Di martedì 14 aprile 2020) Mettetevi l’anima in pace: la maggior parte degli italiani (perché siamo un popolo composto da oltre 60 milioni di persone) sta rispettando i vincoli disposti dal governo e sta limitando al massimo gli spostamenti. Ci sono stati sparuti (ma comunque gravi) casi di violazione negli ultimi giorni, ma sono una goccia d’acqua nell’oceano. Ma, in attesa della ripresa del campionato di calcio (semmai dovesse arrivare), lo sport più apprezzato dagli italiani sembra essere diventata la cosiddetta ‘caccia all’untore’, con persone che puntano il dito spesso senza conoscere la realtà dei fatti. L’emblema è diventato il video in diretta trasmesso da Barbara D’Urso nel corso della puntata del lunedì di Pasquetta di Pomeriggio Cinque. LEGGI ANCHE > Vittorio Feltri definisce una «maialata» ... Leggi su giornalettismo Barbara D’Urso “irriconoscibile” - la foto che scatena i fan : “Ma sei tu?”

Pomeriggio Cinque - Barbara D’Urso mostra un’inseguimento in diretta dall’elicottero

Eva Henger a Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso : “Mamma mia! Di già?” (Di martedì 14 aprile 2020) Mettetevi l’anima in pace: la maggior parte degli italiani (perché siamo un popolo composto da oltre 60 milioni di persone) sta rispettando i vincoli disposti dal governo e sta limitando al massimo gli spostamenti. Ci sono stati sparuti (ma comunque gravi) casi di violazione negli ultimi giorni, ma sono una goccia d’acqua nell’oceano. Ma, in attesa della ripresa del campionato di calcio (semmai dovesse arrivare), lo sport più apprezzato dagli italiani sembra essere diventata la cosiddetta ‘caccia all’untore’, con persone che puntano il dito spesso senza conoscere la realtà dei fatti. L’emblema è diventato il video in diretta trasmesso daD’Urso nel corso della puntata del lunedì di Pasquetta di Pomeriggio Cinque. LEGGI ANCHE > Vittorio Feltri definisce una «maialata» ...

pietroraffa : 'Ecco Barbara, Barbara! L'uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra… - sandronedazieri : Barbara D'urso che dà la caccia ai runner in diretta televisiva insieme ai droni della Finanza: anche in Corea del… - fanpage : Il Sindaco di Bacoli nega intervista a Barbara d'Urso: “Volevano mostrare un Sud fatto di barbari” #7aprile - FrancescoPonzin : RT @sandronedazieri: Barbara D'urso che dà la caccia ai runner in diretta televisiva insieme ai droni della Finanza: anche in Corea del No… - pennatheboss : RT @HeyThreshold: Comunque che delusione la Guardia di Finanza, che si presta alle pagliacciate di Barbara D'Urso, scatenando una caccia al… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Grande Fratello 2019, confessione choc di Barbara D'Urso: «Anch'io ho avuto un Mark... Il Mattino