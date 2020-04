Barbara D’Urso, lettera aperta dopo l’inseguimento del pedone in diretta: smetta di fare informazione (Di martedì 14 aprile 2020) Cara Barbara, nonostante abbiamo avuto modo di vederci una volta per un’intervista e di sentirci telefonicamente in diverse occasioni, uso volentieri il “lei”. Dunque le scrivo, Barbara, perché sono stata a più riprese una strenua ‘difensora’ del suo modo di proporre il trash (meglio “camp”, poi vediamo perché) in tv: miserie e disperazione di personaggi non più considerati da quel filibustiere che è il successo mediatico, narrazioni così dichiaratamente camp (uso Tommaso Labranca: “Il camp è il trash che si fa consapevolezza ma si spinge troppo in là nel gioco e perde la sua spontaneità) da trovarle persino accettabili. Ci sono state alcune volte in cui mi sono trovata a difendere il suo modo di sostenere e divulgare temi sociali: “È così che lei parla al ... Leggi su ilfattoquotidiano Conduttore attacca Maria De Filippi e Barbara d’Urso : “Le metterei in galera per spaccio di demenza”

Barbara D’Urso - l’inseguimento di un pedone in spiaggia

