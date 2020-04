Barbara D’Urso, inseguita in diretta Tv da un elicottero: l’accaduto (Di martedì 14 aprile 2020) Ancora un nuovo scivolone per Barbara D’Urso, l’ennesimo per la conduttrice che da settimane è finita al centro delle polemiche. Questa volta nel corso di Pomeriggio 5, nella puntata di Pasquetta, è stato trasmesso un vero e proprio inseguimento in diretta dalla spiaggia di Jesolo, in provincia di Venezia, mentre una troupe della trasmissione era a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza. Corsa, rincorsa e toni sensazionalistici per inseguire una persona, colpevole di passeggiare in spiaggia con il cane violando la quarantena: “Ecco Barbara, Barbara! La donna ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le case e lo stiamo inseguendo! Andrea, inquadra!“, si sentono queste parole dalla voce dell’inviata Ilaria Dalle Palle mentre la padrona di casa assiste in silenzio. ... Leggi su howtodofor Barbara D’Urso senza trucco mostra il viso al naturale - i fan commentano : “Dove sono finite le luci”

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso al centro di nuove polemiche : “È vergognoso”

pietroraffa : 'Ecco Barbara, Barbara! L'uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra… - sandronedazieri : Barbara D'urso che dà la caccia ai runner in diretta televisiva insieme ai droni della Finanza: anche in Corea del… - fanpage : Il Sindaco di Bacoli nega intervista a Barbara d'Urso: “Volevano mostrare un Sud fatto di barbari” #7aprile - CHEMIGLOLU : RT @Kiara_Lu_na: 'Cara' Barbara d' Urso, che mandi elicotteri a inseguire runner sulla spiaggia deserta per il tuo sciacallaggio, sappi che… - 13mari81 : RT @Zziagenio78: Ho oltrepassato di un metro il bidone dell'umido e ora ho alle calcagna l'inviata di Barbara D'Urso, l'elicottero della fi… -

