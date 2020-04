Barack Obama sosterrà Joe Biden alle presidenziali Usa 2020 (Di martedì 14 aprile 2020) Barack Obama sosterrà la candidatura di Joe Biden nella prossima corsa alla Casa Bianca. L’ex presidente Usa lo ha comunicato in un video, sottolineando che il suo ex braccio destro è la persona giusta per unire e “riconciliare” la nazione in uno dei momenti più bui della sua storia. “Joe ha il carattere e l’esperienza per guidarci attraverso uno dei tempi più difficili e riconciliarci attraverso una lunga guarigione”, ha dichiarato Obama nel suo endorsement a Biden, sostenendo appunto che “Joe ha tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente ora”. Non è velato l’attacco all’attuale presidente Usa Donald Trump del democratico che nel 2008 scelse Biden come suo vice e che oggi dice che quella fu una delle sue “migliori decisioni”. Joe Biden, dopo il ritiro anche di ... Leggi su tpi Barack Obama ha dato il suo sostegno a Joe Biden per le elezioni presidenziali statunitensi

La benedizione di Barack Obama sulla candidatura di Joe Biden

Barack Obama torna in campo (Di martedì 14 aprile 2020)sosterrà la candidatura di Joenella prossima corsa alla Casa Bianca. L’ex presidente Usa lo ha comunicato in un video, sottolineando che il suo ex braccio destro è la persona giusta per unire e “riconciliare” la nazione in uno dei momenti più bui della sua storia. “Joe ha il carattere e l’esperienza per guidarci attraverso uno dei tempi più difficili e riconciliarci attraverso una lunga guarigione”, ha dichiaratonel suo endorsement a, sostenendo appunto che “Joe ha tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente ora”. Non è velato l’attacco all’attuale presidente Usa Donald Trump del democratico che nel 2008 scelsecome suo vice e che oggi dice che quella fu una delle sue “migliori decisioni”. Joe, dopo il ritiro anche di ...

you_trend : ?????? Secondo fonti vicine a Barack Obama citate da Reuters, l'ex Presidente degli Stati Uniti starebbe per dichiarar… - LaStampa : Nelle ultime settimane è emerso un filmato in cui Barack Obama offre agli Stati Uniti un modo chiaro e conciso per… - LaStampa : L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, darà oggi il suo endorsement a Joe Biden in vista delle presidenzi… - eleuricchio : RT @you_trend: ?????? Secondo fonti vicine a Barack Obama citate da Reuters, l'ex Presidente degli Stati Uniti starebbe per dichiarare il suo… - iannealbizzate : RT @intheunion2020: ???? Barack #Obama ha dato il suo appoggio ufficiale a Joe #Biden. In un video lungo 12 minuti, dopo aver ringraziato chi… -