Bambini cosa facciamo oggi? | Ecco la ricetta della plastilina

Leggi su chedonna

(Di martedì 14 aprile 2020)ladalla consistenza perfetta, proprio come quella che trovi in cartoleria. Un’idea fai-da-te semplice e diverente. Proprio come matite colorate o pennarelli, laè un classico gioco dell’infanzia, uno dei giochi preferiti dai più piccoli. È incredibile ciò che può creare il nostro giovane artista con questa pasta. Oltre ad … L'articololaè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it