Balotelli | «Starei benissimo a Napoli Mia figlia Pia diventerebbe capo ultrà | lei tifa

(Di martedì 14 aprile 2020) Sulla Gazzetta lo scambio di battute avvenuto ieri, su Instagram, tra Marioe Fabio Cannavaro. Un dialogo a distanza da cui sono emersi alcuni commenti interessanti di Super Mario. Uno riguarda la Nazionale. «Con Mancini ho un rapporto speciale. Sono contento se ritiene di non dovermi convocare in Nazionale perché so che se mi dovesse convocare, non lo farebbe per farmi stare in panchina. È giusto che chiami chi merita di più. Il giorno che meriterò io, sarò là e giocherò». Ma c’è anche una dichiarazione sulparla della possibilità di giocare nel club di De Laurentiis. «Io ci ho provato.. Farei diventare miaPiaultrà, lei. Io le canto “Brescia, Brescia”, ma lei continua are. È stata ...

Interrogato da Fabio Cannavaro via Instagram, Mario Balotelli si è detto certo di una convocazione in Nazionale, se lo meriterà: "Il rapporto con Mancini è speciale. Se mi dovesse chiamare in ...Balotelli ha parlato del suo rapporto leale il ct della nazionale Roberto Mancini, con il quale ha ammesso di avere un rapporto speciale. Sa che convoca in nazionale non per far stare in panchina, ...