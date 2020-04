Ballando | Veera pensa al futuro E Oradei e Osvaldo sono un ricordo

(Di martedì 14 aprile 2020) Torna a tenere banco sul web la situazione sentimentale diKinnunen, che nei mesi scorsi ha fatto molto parlare di lei. La ballerina svedese, tra le sue storie di Instagram, ha infatti rivelato un dettaglio che ha sorpreso i suoi fan. Per, il 2019 è stato un anno decisamente molto movimentato: la scorsa stagione dicon le Stelle, del cui cast la ballerina è ormai parte da diverso tempo, si è conclusa con una notizia che aveva lasciato tutti a bocca aperta. La storia d’amore tra lei e il collega Stefano, una relazione lunga ben 11 anni, è infatti arrivata al capolinea, una rottura giunta come un fulmine a ciel sereno. La Kinnunen, subito dopo aver confermato l’addio a, ha pubblicato una foto con cui svelava la sua nuova fiamma, il calciatore Daniconosciuto proprio a. La loro è stata una ...

KontroKulturaa : Veera Kinnunen su Ballando con le stelle, 'Se vorranno fare...' - - zazoomblog : Ballando con le stelle 2020 in estate? Veera Kinnunen: “Purché si faccia” - #Ballando #stelle #estate? #Veera - zazoomnews : Ballando con le stelle 2020 in estate? Veera Kinnunen: “Purché si faccia” - #Ballando #stelle #estate? #Veera -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando Veera

Kontrokultura

Anastasia Kuzmina è da anni un punto cardine di Ballando con le stelle. Approdata nel 2012 alla corte di Milly Carlucci ... E poi la sera un’ora e mezza a telefono con Veera Kinnunen, obbligatoria ...“Intanto aspettiamo Ballando” ha poi aggiunto, in riferimento a Ballando con le stelle 2020, che potrebbe andare in onda eccezionalmente in estate, come spiegato in questi giorni da Veera Kinnunen.