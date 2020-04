Massimilianosg3 : RT @FirenzePost: Autocertificazioni coronavirus: un’App sostituirà il foglio cartaceo - FirenzePost : Autocertificazioni coronavirus: un’App sostituirà il foglio cartaceo - sfnnicita : RT @StefaniaCarini: “Anche sabato controlli a tappeto delle forze dell’ordine con auto incanalate ai margini della carreggiata per la verif… - VerriLetizia : RT @EliaBiasinutto: Non ne usciremo mai, code, autocertificazioni false, gente che fa aperitivi a casa invitando altra gente, non vi capisc… - piras_zia : RT @VaeVictis: La situazione sta rapidamente degenerando: dopo i delatori, ora arrivano i kapò a controllare autocertificazioni la cui obbl… -

Autocertificazioni coronavirus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Autocertificazioni coronavirus