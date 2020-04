Ascolti tv, dati auditel lunedì 13 aprile. Sfida tra Rock Ecomy – Celentano Live e Il Commissario Montalbano (Di martedì 14 aprile 2020) Come sono andati gli Ascolti TV di ieri, lunedì 13 aprile, Pasquetta? La Sfida è stata tra “Rock Economy – Celentano” su Canale 5 e “Il Commissario Montalbano” su RAI 1. Ha stravinto quest’ultimo. Ecco “come” e gli altri dati auditel della serata. Ovviamente i programmi d’informazione erano incentrati, come sempre in questo periodo, sul Coronavirus. Il Commissario Montalbano – Il Gatto e il Cardellino – RAI 1 Ha ottenuto 6.118.000 spettatori pari al 21.8% di share. Stasera Tutto è Possibile – RAI 2 Il programma di Stefano De Martino ha intrattenuto 1.478.000 spettatori pari al 5.9% di share. Report – RAI 3 Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha interessato 2.440.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Quarta Repubblica – Rete 4 Il programma di Nicola Porro 1.575.000 ... Leggi su pianetadonne.blog Ascolti TV lunedì 13 Aprile 2020 - dati auditel e share ieri : Montalbano contro Celentano - ecco chi ha vinto

Ascolti tv - dati auditel domenica 12 aprile. Sfida tra Il Papa Buono e Jesus

Ascolti tv 12 aprile 2020 - Jesus batte tutti : dati Fazio e Il Papa buono (Di martedì 14 aprile 2020) Come sono angliTV di ieri, lunedì 13, Pasquetta? Laè stata tra “Economy –” su Canale 5 e “Il Commissario Montalbano” su RAI 1. Ha stravinto quest’ultimo. Ecco “come” e gli altridella serata. Ovviamente i programmi d’informazione erano incentrati, come sempre in questo periodo, sul Coronavirus. Il Commissario Montalbano – Il Gatto e il Cardellino – RAI 1 Ha ottenuto 6.118.000 spettatori pari al 21.8% di share. Stasera Tutto è Possibile – RAI 2 Il programma di Stefano De Martino ha intrattenuto 1.478.000 spettatori pari al 5.9% di share. Report – RAI 3 Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha interessato 2.440.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Quarta Repubblica – Rete 4 Il programma di Nicola Porro 1.575.000 ...

CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 13 aprile 2020: dati auditel e share Il Commissario Montalbano, Report, Rock Economy-Adriano Cele… - italiaserait : Ascolti TV lunedì 13 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Montalbano contro Celentano, ecco chi ha vinto… - BlackApple62 : @dbargel Ciao @dbargel e' un po' imbarazzante comparare Airspy HF+/RSP1A - AFEDRI senza misure in laboratorio, o da… - _8Debora_ : RT @FabryWrath: @PatriziaRametta Concordo Patrizia ,i dati (in particolare per Chi lavora in ambito Sanitario) sono ogni giorno più chiari,… -