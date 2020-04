Ascolti tv, dati Auditel lunedì 13 aprile: Montalbano domina con 6.1 milioni (Di martedì 14 aprile 2020) Il Commissario Montalbano continua a vincere anche se in replica. L’episodio ‘Gatto e Cardellino‘, andato in onda il 13 aprile, è stato visto da 6.118.000 telespettatori con uno share del 21,85% conquistando il prime time. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Rai3 con ‘Report’ che ha ottenuto 2.440.000 telespettatori e uno share dell’8,55%. Terzo piazzamento per Canale 5 con ‘Rock Economy‘, visto da 2.223.000 telespettatori con uno share dell’8,51%. Fuori dal podio, su Italia1 ‘Jurassic Park‘ ha totalizzato 1.995.000 telespettatori con uno share del 7,32% mentre su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ è stata vista da 1.575.000 telespettatori (share del 6,95%). Su Rai 2 ‘Stasera tutto è possibile’ ha ottenuto 1.478.000 telespettatori e uno share del 5,94% mentre su ... Leggi su tvzap.kataweb Ascolti tv - dati auditel lunedì 13 aprile. Sfida tra Rock Ecomy – Celentano Live e Il Commissario Montalbano

