Arriva la Covid Tax sui redditi oltre 80mila euro (Di martedì 14 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - Gran bagarre attorno alla proposta del Pd d'introdurre con un emendamento (sotto allegato) al Cura Italia il contributo di solidarietà o Covid tax sui redditi che superano gli 80.000 euro annui. L'obiettivo è quello di recuperare liquidità, viste le incertezze e le lungaggini sugli aiuti europei e la situazione emergenziale che non riguarda più solo la salute degli italiani, ma anche la capacità di procurarsi i beni di prima necessità. Vediamo in cosa consiste la proposta e cosa ne pensano i vari leader di partito. Covid Tax: in cosa consisteLa ratio: chi ha maggiori possibilità deve fare la sua parteLe criticheCovid Tax: in cosa consisteTorna su Sta sollevando un gran polverone l'emendamento al Decreto Cura Italia elaborato dal Pd che vuole introdurre la C... Leggi su studiocataldi Le mail con le segnalazioni dei pazienti covid non arrivavano perché la casella postale era piena

Il primo vaccino anti Covid-19 potrebbe arrivare a settembre

Il primo vaccino anti Covid-19 potrebbe arrivare a settembre (Di martedì 14 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - Gran bagarre attorno alla proposta del Pd d'introdurre con un emendamento (sotto allegato) al Cura Italia il contributo di solidarietà otax suiche superano gli 80.000annui. L'obiettivo è quello di recuperare liquidità, viste le incertezze e le lungaggini sugli aiutipei e la situazione emergenziale che non riguarda più solo la salute degli italiani, ma anche la capacità di procurarsi i beni di prima necessità. Vediamo in cosa consiste la proposta e cosa ne pensano i vari leader di partito.Tax: in cosa consisteLa ratio: chi ha maggiori possibilità deve fare la sua parteLe criticheTax: in cosa consisteTorna su Sta sollevando un gran polverone l'emendamento al Decreto Cura Italia elaborato dal Pd che vuole introdurre la C...

6000sardine : Per crearlo hanno ridicolizzato la #protezionecivile L’ospedale MilanoFiera arriva a ospitare ben 24 posti letto, c… - MinLavoro : Ammortizzatori sociali: arriva la Circolare con le indicazioni operative connesse all’emergenza epidemiologica da… - zazoomnews : Arriva la Covid Tax sui redditi oltre 80mila euro - #Arriva #Covid #redditi #oltre #80mila - VittorioCurro : RT @LaVeritaWeb: «Covid o non Covid, continuiamo a sbarcare migranti in Italia», si vantano i tassisti del mare. L'Ue se ne frega e ora ci… - giannelio : RT @LaVeritaWeb: «Covid o non Covid, continuiamo a sbarcare migranti in Italia», si vantano i tassisti del mare. L'Ue se ne frega e ora ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Covid La cucina contro l'ansia da Covid Da Bagheria arriva "Cucintena" Live Sicilia Coronavirus, i gestori d’impianti sportivi comunali in crisi: la chiusura prolungata costa già 45 milioni

Le risorse da trovare Per fronteggiare la crisi causata dal nuovo Coronavirus, il Campidoglio sta invocando il supporto del Governo ... delle attività – ha ricordato Diario – noi abbiamo sospeso i ...

Coronavirus e resilienza: Giorno 4 - in relazione, tra covid 19 e now moment

Sai da quanti giorni hai attivato questo nuovo regime quotidiano dettato da COVID-19? Maltz, un noto chirurgo nel suo trattato psicocibernetica ... Un contatto che non deve per forza essere fisico ma ...

Le risorse da trovare Per fronteggiare la crisi causata dal nuovo Coronavirus, il Campidoglio sta invocando il supporto del Governo ... delle attività – ha ricordato Diario – noi abbiamo sospeso i ...Sai da quanti giorni hai attivato questo nuovo regime quotidiano dettato da COVID-19? Maltz, un noto chirurgo nel suo trattato psicocibernetica ... Un contatto che non deve per forza essere fisico ma ...