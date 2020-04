Ariano Irpino | Franza | “Proroga prevedibile | ma ora servono garanzie e sostegno

Leggi su anteprima24

"Miei cari concittadini, cari arianesi, siamo al primo giorno di una nuova ordinanza che ci vede interessati dalla proroga della chiusura della città sino al 20 aprile. Decisione, a mio parere, condivisibile in quanto finalizzata al mantenimento del calo dei contagi che si sta registrando negli ultimi giorni". E' il messaggio che rivolge alle istituzioni l'ex sindaco di, Enricodopo la proroga della zona rossa firmata nella serata di ieri dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "La nuova ordinanza andrebbe interpretata esclusivamente come una misura ulteriore a tutela della salute pubblica, e non di certo come una espiazione per colpe che nessuno ha commesso, men che meno noi arianesi – continua – Abbiamo assunto sin da subito un comportamento esemplare e ...