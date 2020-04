Antitrust | nuovo procedimento contro Sixthcontinent Europe

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta nuovamente nei confronti della societàe avviato lo scorso 1 aprile unprovvedimento per contestare la mancata osservanza della delibera di sospensione provvisoria prevista precedentemente.è un’azienda attiva nella vendita di Shopping Card che consentono ai consumatori di acquistare a prezzi scontati prodotti e servizi offerti e che danno diritto ad usufruire di una serie di vantaggi in termini di sconti, punti ed altre utilità. A dicembre 2019, l’aveva disposto che la società sospendesse il blocco degli account in assenza di puntuale specificazione delle motivazioni, con contestuale rimborso di quanto versato e del corrispettivo delle altre utilità maturate e si astenesse da ...