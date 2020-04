Anticipazioni Uomini e Donne | Maria De Filippi spiega le novità VIDEO

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020)Dela novità a Gemma Galgani e Giovanna Abate diLunedì 20 Aprile, per la gioia dei tantissimi telespettatori, tornerà su Canale 5 alle 14.45 circa. Già nei giorni scorsi era circolata la voce che il dating show prodotto e condotto daDesarebbe tornato in onda in una veste differente per via dei problemi legati alla diffusione del coronavirus. E giusto poco fa, in un promo andato in onda, è stata proprio la stessa conduttrice a rivelare ai telespettatori, ma anche a Gemma Galgani e Giovanna Abate di, quali sono le novità che gli autori hanno apportato al format: “Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone attraverso la scrittura…I rischi possono essere due: l’uomo con cui chattate ve lo immaginate in un modo, mentre nella ...