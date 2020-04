Anticipazioni Tempesta d’Amore 16 Aprile 2020 – Michael vs Margit

Leggi su anticipazioni

(Di martedì 14 aprile 2020)d’Amore Giovedì 16vsva su tutte le furie di fronte alle richieste di. Successivamente lascia intendere a sua moglie che è molto provato per come sono andate le cose con Romy. Si sente responsabile e non riesce a lavorare al pensiero di aver ucciso la giovane. Natascha cerca di proteggerlo e rassicurarlo spiegandogli che la colpa non è sua, ma l’uomo sembra inconsolabile. In un secondo momento Bela si rende conto di aver commesso un errore ad insinuare che tra Lucy e Paul ci fosse qualcosa. Ragion per cui si reca dai due per chiedere il loro perdono che poi gli concedono. Inoltre vedremo anche Robert dichiararsi nuovamente ad Eva, la quale accetterà così di sposarlo per la seconda volta. In questo modo la donna mette una pietra sopra alla sua relazione ...