Anticipazioni Pechino Express | Costantino | “Ci sarà un momento cult”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020)finale,Della Gherardesca anticipa: “Ci sarà uncult” Oggi, 14 aprile, andrà in onda su Rai 2 l’attesa finale di- Le stagioni dell’Oriente. Le coppie che se la contenderanno sono rimaste in 3 Le Top, Le Collegiali e I Wedding planner, quest’ultimi favoriti alla vittoria ed al centro di un presunto spoiler sul trionfo ad opera diDella Gherardesca, in un’intervista al Fatto Quotidiano quindi, il conduttore ha spiegato: “Non posso anticipare assolutamente nulla. Ma voglio rivelare che ci sarà uncult, assolutamente divino, in cui nascerà una star della tv italiana: è la cosa più camp mai trasmessa prima.” Su Enzo Miccio invece ha aggiunto: “Per lui l’importante è partecipare non esiste: è venuto ...