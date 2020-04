Anticipare la Fase 2? Galli frena: «In estate senza mascherine solo se rispettiamo oggi le regole: il Coronavirus è sempre aggressivo» (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl trend in calo dei contagi di Coronavirus è evidente da una settimana a questa parte tanto in Italia, quanto all’ospedale Sacco di Milano, come conferma il primario Massimo Galli al quotidiano il Giorno. Ma ancora una volta Galli ribadisce che quel segnale non deve giustificare nessun calo di attenzione sul rispetto delle regole finora messe in campo per contenere i contagi, perché la minaccia è ancora alta. L’epidemia «in senso stretto ha perso vigore – dice l’infettivologo – continua a indebolirsi in seguito alle misure di distanziamento sociale». Ma il virus non ha cambiato la sua aggressività: «La sua forza era quella, e quella è rimasta». A preoccupare più ogni cosa il prof. Galli sono i contagi ancora ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie. 1363 casi attivi oggi - 566 i decessi in Italia. Il governo studia come anticipare la “fase 2” (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl trend in calo dei contagi di Coronavirus è evidente da una settimana a questa parte tanto in Italia, quanto all’ospedale Sacco di Milano, come conferma il primario Massimoal quotidiano il Giorno. Ma ancora una voltaribadisce che quel segnale non deve giustificare nessun calo di attenzione sul rispetto delle regole finora messe in campo per contenere i contagi, perché la minaccia è ancora alta. L’epidemia «in senso stretto ha perso vigore – dice l’infettivologo – continua a indebolirsi in seguito alle misure di distanziamento sociale». Ma il virus non ha cambiato la sua aggressività: «La sua forza era quella, e quella è rimasta». A preoccupare più ogni cosa il prof.sono i contagi ancora ...

