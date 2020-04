Anna Ascani: "Da sola contro il virus per 31 giorni, ho avuto paura. Dormivo col saturimetro al dito" (Di martedì 14 aprile 2020) “Ho avuto paura. Specie la notte, quando senti ancora di più il peso dell’isolamento. Finire in ospedale era il mio terrore. Soffro di asma fin da bambina”. Sono le parole di Anna Ascani, viceministra dell’Istruzione che, guarita dal coronavirus, racconta i sui 31 giorni di isolamento al Corriere della Sera.“Dormivo con il saturimetro al dito: era la mia coperta di Linus, che mi dava sicurezza sul livello di ossigeno nel sangue ... All’inizio avevo solo un po’ di febbre, che poi è salita fino a 39 e non andava giù. Poi sono arrivati dolori alle ossa e alla schiena. Sentivo in particolare la pressione sul petto”.A chi le domanda come abbia trascorso questi 31 giorni, la viceministra risponde: “Mio fratello mi ha portato la Playstation ... Ho letto la trilogia di Robert Harris su Cicerone, era tanto ... Leggi su huffingtonpost Anna Ascani e il coronavirus/ “Ho avuto paura - quarantena? Serie tv e Playstation”

Coronavirus - Anna Ascani : 'A casa da 23 giorni - ma il tampone è ancora positivo'

Anna Ascani : "A casa da 23 giorni - ma il tampone è ancora positivo" (Di martedì 14 aprile 2020) “Ho. Specie la notte, quando senti ancora di più il peso dell’imento. Finire in ospedale era il mio terrore. Soffro di asma fin da bambina”. Sono le parole di, viceministra dell’Istruzione che, guarita dal corona, racconta i sui 31di imento al Corriere della Sera.“con il saturimetro al dito: era la mia coperta di Linus, che mi dava sicurezza sul livello di ossigeno nel sangue ... All’inizio avevo solo un po’ di febbre, che poi è salita fino a 39 e non andava giù. Poi sono arrivati dolori alle ossa e alla schiena. Sentivo in particolare la pressione sul petto”.A chi le domanda come abbia trascorso questi 31, la viceministra risponde: “Mio fratello mi ha portato la Playstation ... Ho letto la trilogia di Robert Harris su Cicerone, era tanto ...

Corriere : Ascani: «I miei 31 giorni da sola contro il virus: di notte occhi sul saturimetro, ho avuto paura» - un_mot_ : RT @HuffPostItalia: Anna Ascani: 'Da sola contro il virus per 31 giorni, ho avuto paura. Dormivo col saturimetro al dito' - HuffPostItalia : Anna Ascani: 'Da sola contro il virus per 31 giorni, ho avuto paura. Dormivo col saturimetro al dito' - Italia_Notizie : Anna Ascani: 'Un mese in quarantena con la paura dell'ospedale' - leggoit : Anna Ascani, la viceministra guarita dal coronavirus: «Ho avuto paura, dormivo col saturimetro al dito a darmi sicu… -