Animali Fantastici e dove trovarli | trama | cast e anticipazioni film

(Di martedì 14 aprile 2020)Oggi, 14 aprile 2020, alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda. Il lungometraggio del 2016, prodotto e distribuito da Warner Bros, è stato diretto da David Yates, regista e produttore televisivo inglese che ha lavorato dietro la macchina da presa anche nel secondo capitolo deluscito nel 2018. Il lungometraggio d’avventura, ispirato all’omonimo libro di J. K. Rowling, rappresenta un prequel della celebre saga cinematografica di Harry Potter ed è ambientato ben sett’anni prima degli eventi narrati nelle pellicole dedicate al giovane e coraggioso mago. L’opera inoltre ha vinto un premio Oscar e incassato al botteghino in Italia 14,9 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di!Segui Termometro ...

team_world : Dopo aver trasmesso la saga di #HarryPotter, Italia1 continua a trasportare i suoi spettatori nel magico mondo idea… - mischiefbuck : RT @team_world: Dopo aver trasmesso la saga di #HarryPotter, Italia1 continua a trasportare i suoi spettatori nel magico mondo ideato da J.… - regalami : RT @pinkbblood: La saga di Harry Potter è composta da 7 libri + Le Fiabe di Beda il Bardo, Il Quidditch Attraverso i Secoli e Animali Fanta… - xxhighwaytohell : @lgbtqdaya anche quello di animali fantastici bellissimo, se potessi li comprerei tutti - alien_sick : RT @pinkbblood: La saga di Harry Potter è composta da 7 libri + Le Fiabe di Beda il Bardo, Il Quidditch Attraverso i Secoli e Animali Fanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Animali Fantastici

Oggi, 14 aprile 2020, alle 21:20 su Canale 5 andrà in onda Animali Fantastici e dove trovarli. Il lungometraggio del 2016, prodotto e distribuito da Warner Bros, è stato diretto da David Yates, ...Finito Harry Potter, arriva il prequel. Stasera in tv, tra i film in chiaro sul digitale terrestre, per tutti i fan del maghetto c’è Animali fantastici e dove trovarli. Ovvero le avventure di Newt ...