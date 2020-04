Animali fantastici e dove trovarli: stasera su Canale 5 lo spin-off di Harry Potter (Di martedì 14 aprile 2020) Va in onda stasera su Canale 5 alle 21:20 Animali fantastici e dove trovarli, il primo film della serie prequel di Harry Potter, con Ezra Miller ed Eddie Redmayne. Animali fantastici e dove trovarli arriva stasera su Canale 5, alle 21:20, per la gioia dei fan di J.K. Rowling e di Harry Potter perchè, come ben sappiamo, questo film, diretto da David Yates nel 2016, è solo il primo prequel/spin-off per la saga del celebre maghetto. Il film Animali fantastici e dove trovarli, come il libro omonimo da cui è tratto, pubblicato per la prima volta nel 2001 (e poi aggiornato nel 2017), è ambientato circa 70 anni prima rispetto alle avventure di Harry Potter. Nel 1926 lo scrittore Newt Scamander (Eddie Redmayne), mago zoologo del mondo dei maghi, ... Leggi su movieplayer Katherine Waterston - chi è l'attrice di Animali fantastici/ Debutto a 27 anni

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI - CANALE 5/ Come vederlo in diretta streaming

Animali fantastici e dove trovarli - chi è Katherine Waterston : età - foto - carriera (Di martedì 14 aprile 2020) Va in ondasu5 alle 21:20, il primo film della serie prequel di, con Ezra Miller ed Eddie Redmayne.arrivasu5, alle 21:20, per la gioia dei fan di J.K. Rowling e diperchè, come ben sappiamo, questo film, diretto da David Yates nel 2016, è solo il primo prequel/-off per la saga del celebre maghetto. Il film, come il libro omonimo da cui è tratto, pubblicato per la prima volta nel 2001 (e poi aggiornato nel 2017), è ambientato circa 70 anni prima rispetto alle avventure di. Nel 1926 lo scrittore Newt Scamander (Eddie Redmayne), mago zoologo del mondo dei maghi, ...

team_world : Dopo aver trasmesso la saga di #HarryPotter, Italia1 continua a trasportare i suoi spettatori nel magico mondo idea… - musboo : Animali fantastici non mi fa impazzire ma c'è il mio personaggio preferito e non posso abbandonarlo: ??????????????… - ssorridimjale : ma quindi stasera c’è animali fantastici ? - Click_thelife : Non so se guardare animali fantastici con lui o vedere il concerto del Volo sentire Vicinissimo, pensare a lui e pi… - ___sAbRiNaH : Ah e comunque stasera è la sera 21:20 Canale 5 Animali Fantastici E Dove Trovarli MI COMMUOVO ANCHE MENTRE LO SCRIV… -