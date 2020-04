Animali fantastici e dove trovarli, la trama e il finale del primo film della saga (Di martedì 14 aprile 2020) Animali fantastici e dove trovarli, la trama e il finale del primo film della saga Animali fantastici e dove trovarli è il primo film di una nuova saga tratta dal mondo di Harry Potter. J.K. Rowling, non contenta di aver dato vita a un’appassionante storia di magia, ha pensato di tornare nel mondo dei maghi ma questa volta ha scelto un protagonista più adulto, Newt Scamander, che è un magizoologo. Il film, uscito nelle sale nel 2017, ha anche vinto un Oscar per i migliori costumi alzando il livello cinematografico della saga di Harry Potter. Ispirato quindi all’omonimo romanzo della Rowling, Animali fantastici ha dato il via a una nuova saga. Il secondo film è uscito nel 2018, mentre il terzo era previsto per il 12 novembre 2021. Vediamo qual è la trama e il finale del primo film di Animali fantastici. Tutto su Animali fantastici e dove ... Leggi su tpi Animali fantastici e dove trovarli - il film : trama - cast - trailer e streaming

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI - CANALE 5/ Chi è Eddie Redmayne? (14 aprile)

Animali Fantastici e dove trovarli stasera su Canale 5 : orario e trama del film dell’universo di Harry Potter (Di martedì 14 aprile 2020), lae ildelè ildi una nuovatratta dal mondo di Harry Potter. J.K. Rowling, non contenta di aver dato vita a un’appassionante storia di magia, ha pensato di tornare nel mondo dei maghi ma questa volta ha scelto un protagonista più adulto, Newt Scamander, che è un magizoologo. Il, uscito nelle sale nel 2017, ha anche vinto un Oscar per i migliori costumi alzando il livello cinematograficodi Harry Potter. Ispirato quindi all’omonimo romanzoRowling,ha dato il via a una nuova. Il secondoè uscito nel 2018, mentre il terzo era previsto per il 12 novembre 2021. Vediamo qual è lae ildeldi. Tutto su...

team_world : Dopo aver trasmesso la saga di #HarryPotter, Italia1 continua a trasportare i suoi spettatori nel magico mondo idea… - drarrights : ma quindi stasera animali fantastici eddie redmayne stans make some nOISE - Blackwolfcass : RT @pinkbblood: La saga di Harry Potter è composta da 7 libri + Le Fiabe di Beda il Bardo, Il Quidditch Attraverso i Secoli e Animali Fanta… - rob_BlackWidow : RT @snowmalec: BUONGIORNO BIMBE DI NEWT SCAMANDER STASERA C'È ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI - eleprovaggi : RT @astro_pedia: Per non farvi mancare la saga più amata dai giovani @HarryPotterFilm, @canalecinque_ manda in onda questa sera #14aprile u… -