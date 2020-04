Animal Crossing New Horizons | Come ottenere tutti gli strumenti d’oro

(Di martedì 14 aprile 2020) Giocatori diNew, se avete rotto nel corso del tempo numerositra cui asce, canne da pesca, fionde, pale e annaffiatoi, sarete lieti di sapere che vi è la possibilità didelle versioni d’oro, molto più resistenti anche di quelle di ferro. Premettiamo che non è facile e veloceglid’oro, per cui preparatevi a giornate e giornate di gioco, oltre a rompere centinaia di. Avete già letto la Guida completaNewi trucchi ?glid’oro inNewSe voletele versioni d’oro deglidovete procederesegue: Ascia: Rompete 100 asce normaliFionda: Scoppiate 300 pallonciniCanna da pesca: Pescategli 80 pesciRetino: Catturatee 80 gli ...

Animal Crossing: New Horizons offre terreno fertile per i giocatori più creativi, e la prova di oggi ci viene fornita da alcuni utenti su Reddit e Twitter. Come segnala Destructoid, l'iconica serie di ...